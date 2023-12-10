لا للتجميل ولا للتنحيف.. "الخضيري" يحذّر من العبث وعواقب تغيير خلق الله!

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم العبث بالجسم، بإضافة مواد أو محاولة تغيير خلق الله، منبهاً إلى عواقب التدخُّل.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن جسم الإنسان يحتوي على آلاف المواد الكيميائية والحيوية التي تضم "الإنزيمات، والبروتينات، والهرمونات وغيرها، التي تصل إلى 2600 مادة متنوّعة، كلها موزونة ومقننة ومحددة بخلق الله، مستشهداً بقوله تعالى (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)".
وأضاف: "لكل تدخُّل بشري في جسم الإنسان عواقب وآثار صحية قد تظهر ولو بعد سنوات عدة، فلا تعبث بجسمك، ولا تغيّر من خلق الله، لا للتجميل ولا التنحيف ولا غيره".