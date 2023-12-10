لا للتجميل ولا للتنحيف.. "الخضيري" يحذّر من العبث وعواقب تغيير خلق الله!

وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن جسم الإنسان يحتوي على آلاف المواد الكيميائية والحيوية التي تضم "الإنزيمات، والبروتينات، والهرمونات وغيرها، التي تصل إلى 2600 مادة متنوّعة، كلها موزونة ومقننة ومحددة بخلق الله، مستشهداً بقوله تعالى (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)".