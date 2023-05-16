أضرار العادات الخاطئة على الجهاز الهضمي.. تعرف على سبل الوقاية

ولفت إلى أن تناول الأطعمة المخزنة بطريقة غير صحية، أو المكشوفة لفترات طويلة في ظل درجات حرارة عالية؛ قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات معوية، أو التهاب في المعدة والأمعاء والقولون؛ بسبب تلوثها بالجراثيم؛ كالبكتيريا، والفيروسات، والطفيليات، أو قد ينتج عنها موادّ ضارة تؤدي إلى التهابات الجهاز الهضمي، وربما ينتج عن ذلك حدوث مضاعفات، مثل: القولون العصبي، وعسر هضم اللاكتوز، والتهاب البنكرياس والكبد والقنوات المرارية.