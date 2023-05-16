أضرار العادات الخاطئة على الجهاز الهضمي.. تعرف على سبل الوقاية

تعدُّ متاعب الجهاز الهضمي من بين المشاكل الصحية الأكثر شيوعًا، وبما أن الهضم عملية معقّدة يعاني الكثيرون من اضطرابات في الجهاز الهضمي نتيجة الإهمال، واتباع أنظمة غذائية خاطئة وغير صحية، وعادات يومية تؤثر بشكل مباشر فيه، وحرصًا على التمتع بحياة أفضل.
ولمعرفة أبرز هذه العادات توجهنا بالسؤال للدكتور عبدالله الذيابي.
وتفصيلًا، قال الدكتور عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، لـ"سبق": "الجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن هضم الأغذية، والهضم هو عملية تفكيك الطعام إلى عناصر غذائية منفصلة؛ لتزويد الجسم بما يحتاجه منها. وهناك عادات متعدّدة غير صحية تؤثر على أعضاء الجهاز الهضمي المختلفة، أو تزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالهضم، أو امتصاص الطعام، أو التخلص وإزالة السموم قبل دخولها إلى الجسم".
وأضاف: "يختلف النظام الغذائي الخاصّ بالجهاز الهضمي من شخص إلى آخر، كما تختلف أنواع الأطعمة التي تسبّب له المشاكل، لكن توجد عادات أساسية تؤذي الجهاز الهضمي".
وأشار إلى أن من تلك العادات: تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة؛ مما يجعل الجهاز الهضمي يبذل جهدًا أكبر لهضم هذه الأطعمة، فيشعر الشخص بالتخمة، والخمول، والكسل، وتثاقل الحركة، والشعور بالنوم مباشرة بعد تناول الطعام.
وأضاف: أن من العادات السيئة أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالدهون وقليلة الألياف؛ فهي تؤدي إلى ارتجاع المريء، والشعور بالتخمة، وتساعد في تكوين حصوات المرارة، وظهور أعراضها؛ مثل: التهاب المرارة، أو انسداد القنوات المرارية، أو التهاب البنكرياس الحاد، والإصابة بالإمساك، وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، وتراكم الدهون في الكبد.
ولفت إلى أن تناول الأطعمة المخزنة بطريقة غير صحية، أو المكشوفة لفترات طويلة في ظل درجات حرارة عالية؛ قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات معوية، أو التهاب في المعدة والأمعاء والقولون؛ بسبب تلوثها بالجراثيم؛ كالبكتيريا، والفيروسات، والطفيليات، أو قد ينتج عنها موادّ ضارة تؤدي إلى التهابات الجهاز الهضمي، وربما ينتج عن ذلك حدوث مضاعفات، مثل: القولون العصبي، وعسر هضم اللاكتوز، والتهاب البنكرياس والكبد والقنوات المرارية.
وأشار استشاري الجهاز الهضمي إلى أن تناول الخمر أو التدخين يعتبر من العادات الضارة أيضًا؛ حيث يزيدان من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مثل: القرحة المعوية، ولحميات وسرطان القولون، والتهاب البنكرياس الحاد، وسرطان المعدة والبنكرياس، كما أن تعاطي الحشيش قد تنتج عنه أعراض شديدة ومزمنة في الجهاز الهضمي؛ كآلام المعدة، والتقيُّؤ، والغثيان، وهذه الأعراض تتحسّن وتختفي بعد الإقلاع عن الحشيش.
وأوضح الذيابي أن قلة شرب الماء والسوائل بصفة عامة تؤثر سلبًا على عمل الجهاز الهضمي، وتؤدي إلى الإصابة بالإمساك، إضافة إلى أنّ تناول منظفات المعدة أو القولون أو الكبد يعدّ ضارًّا على أعضاء الجهاز الهضمي، على سبيل المثال: تنظيف القولون غير مفيد من ناحية صحية، قد يؤدي إلى التهاباتٍ وجفاف، أو حدوث نزيف في القولون.
وكشف عن أن عدم تنظيم أوقات الوجبات وتناولها بشكل عشوائي، وإلغاء وجبة منها، أيضًا؛ يؤثر على المعدة؛ لذا يجب تحديد مواعيد الوجبات الثلاث والالتزام بهذه الأوقات يوميًّا.
ونبّه الدكتور عبدالله إلى أن تناول الأعشاب والخلطات مجهولة المصدر أو المكملات بدون وصفة طبية؛ قد يؤدي إلى حدوث أعراض جانبية في الجهاز الهضمي؛ مثل: الحرقان، الالتهابات، ارتفاع أنزيمات الكبد، وقصور وظائفه.
وختم نصائحه مؤكدًا أنَّ الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي يبدأ بتناول الأطعمة الصحية والمتنوعة، والغنية بالألياف، مع شرب السوائل بكميات كافية، والابتعاد عن التدخين والخمر والمخدرات، وعدم تناول المكملات إلَّا بوصفة طبية، وممارسة الرياضة.