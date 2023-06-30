الغذاء والدواء: 3 علامات لفساد اللحوم.. ملمسها أكثر لزوجة

حدّدت هيئةُ الغذاء والدواء بعضَ العلامات على فساد اللحوم، مشيرة إلى أن اللحم الفاسد يصبح ملمسه أكثر لزوجة بسبب تكاثر البكتيريا على السطح، في حين يكون ملمس اللحم السليم أملسَ وناعمًا.
وأوضحت الهيئة أنه من أهم تلك العلامات هو التغيُّر في الرائحة؛ بسبب تكون بعض الغازات الناتجة من تواجه البكتيريا
وتغير في اللون؛ حيث يتحوّل لون اللحم من الأحمر المائل للوردي إلى اللون الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر.
وتغير في الملمس: اللحم السليم يكون أملس وناعمًا، في حين أن ملمس اللحم الفاسد يصبح لزجًا بسبب تكاثر البكتيريا على السطح.