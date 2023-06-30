الغذاء والدواء: 3 علامات لفساد اللحوم.. ملمسها أكثر لزوجة

حدّدت هيئةُ الغذاء والدواء بعضَ العلامات على فساد اللحوم، مشيرة إلى أن اللحم الفاسد يصبح ملمسه أكثر لزوجة بسبب تكاثر البكتيريا على السطح، في حين يكون ملمس اللحم السليم أملسَ وناعمًا.