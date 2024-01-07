5 إرشادات لتقليل الأعراض.. "سعود الطبية" توضّح أسباب زيادة آلام الروماتيزم خلال الشتاء

ونصحت سعود الطبية باتباع عدد من الإرشادات لتقليل الأعراض والآلام، وهي: الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنب مضاعفات الروماتيزم، وارتداء الملابس الدافئة للحفاظ على دفء المفاصل، وتجنب التعرض للهواء البارد مع المحافظة على النشاط البدني داخل المنزل.