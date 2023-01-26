"شؤون الأسرة": المقارنات تُدمّر العلاقة بين الزوجين.. والنساء أكثر تأثرًا بمنصات التواصل

وتَطرق إلى أضرار المقارنات مع الآخرين في الحياة الزوجية؛ حيث تسبب في اضطراب العلاقات وفتور المشاعر، والتصرف بالعناد والمكابرة، وعدم تقبل وضع الآخر، وعدم الرضا عن الحياة الزوجية، والنفور والتشتت، وإثارة مشاعر الغيرة والحسد والصفات غير الحميدة، وعدم الوعي الكافي بالظروف المالية والحالة النفسية، إلى جانب تدمير العلاقة الزوجية كاملة، والوصول إلى قرار الانفصال، والتركيز على السلبية وتجاهل الإيجابية في الطرفين، وضعف لغة التواصل والحوار ونمو الفجوة العاطفية.