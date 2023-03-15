نتائج مختلفة.. دراسة جديدة تمنح القهوة "مكانة مرموقة"

قد تتلقى نصائح مختلفة بالتوقف عن احتساء مشروب القهوة، والحد من استهلاك الكافيين.. هذه النصائح ليست دقيقة تمامًا؛ إذ كشف باحثون في دراسة جديدة نُشرت الأربعاء، أن ارتفاع مستوى الكافيين في الدم قد يحد من كمية الدهون في الجسم، وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.