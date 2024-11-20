حسب العمر والجنس.. هذا هو معدل ضربات قلبك المثالي

وأخيرًا، ينصح الخبراء بعدم الاعتماد على الأجهزة الذكية لتتبع صحة القلب بشكل كامل، خاصة في الحالات التي تظهر فيها أعراض مشاكل قلبية؛ حيث يمكن لهذه الأجهزة أن تساعد الأشخاص في مراقبة بعض المؤشرات؛ لكنها لا تغني عن الاستشارة الطبية إذا كانت هناك أية علامات مقلقة.