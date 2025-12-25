هل المقلاة الهوائية صحية؟ حقائق غذائية ونصائح لتقليل الدهون دون خسارة القرمشة

مع انتشار المقلاة الهوائية (Air Fryer) كبديل للقلي العميق، يحسم خبراء تغذية الجدل، مؤكدين أن الفائدة ليست في الجهاز وحده، بل بنوع الطعام، وكمية الزيت، وطريقة الطهي.
كيف تعمل المقلاة الهوائية ؟
وفقاً لتقرير على موقع " Good Housekeeping"، تعتمد المقلاة الهوائية على تدوير الهواء الساخن بسرعة حول الطعام لإنتاج قوام مقرمش شبيه بالقلي، لكن بزيت أقل بكثير وأحيانًا دون زيت.
فوائد صحية محتملة
يؤكد مختصون أن القلي الهوائي قد:
-يقلل الدهون المشبعة مقارنة بالقلي العميق
-يخفض السعرات الحرارية بشكل ملحوظ
-يساعد على إعداد وجبات أخف مع الحفاظ على الطعم
كما أن تقليل الزيت قد ينعكس على الكوليسترول وصحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات. وتشير تقارير إلى أن القلي التقليدي على حرارة مرتفعة قد يطلق ملوثات هوائية داخل المنزل، بينما ينتج القلي الهوائي كمية أقل، ما قد يجعله ألطف على بعض مرضى الجهاز التنفسي.
مادة الأكريلاميد.. قلق دون أدلة حاسمة
قد تتكون مادة الأكريلاميد عند طهي النشويات (مثل البطاطس) في المقلاة الهوائية على حرارة عالية، ورغم إمكانية ظهوره مع القلي الهوائي، فإن الدراسات البشرية "غير قاطعة"، وتؤكد الهيئات الصحية أن النظام الغذائي المتوازن أهم من القلق من طريقة طهي واحدة.
كيف تجعل المقلاة الهوائية أكثر صحة؟
ينصح الخبراء باستخدام مكونات طازجة وخضار (بروكلي/كوسة/قرنبيط/بطاطا حلوة)، بروتينات قليلة الدسم (دجاج/سمك)، رشة زيت مناسبة (أفوكادو للحرارة العالية/زيت زيتون لحرارة متوسطة)، وضبط الحرارة (نحو 200°م مع تجنب المبالغة).