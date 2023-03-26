لها تاريخ صلاحية.. هذا ما يحدث للمياه المعبَّأة بعد انتهاء صلاحيتها

ورغم ذلك، يقول التقرير، إنه من القانوني في الولايات المتحدة بيع المياه المعبَّأة حتى بعد انتهاء الصلاحية على القنينة، ويعود ذلك إلى أن إدارة الغذاء والدواء تعد أن صلاحية المياه المعبأة يمكن أن تستمر لأجل غير مسمّى في حال تم تخزينها بشكل صحيح.