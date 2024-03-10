بسبب قلة السوائل ونقص السكر.. أطباء: هكذا يستعد مريض الصداع النصفي لشهر رمضان

وتنصح "النشاش" المصابين بالصداع النصفي، بداية من تقليل كميات القهوة والمنبهات التي يستهلكها المصاب تدريجياً، حتى تصبح في حدها الأدنى عند بدء شهر الصيام، إلى جانب تقليل كميات القهوة كذلك، وتأخير موعد تناولها، وتأخير موعد الإفطار خلال الأيام السابقة لرمضان، وتقليل أي وجبات بينية أو خفيفة بين الوجبات الرئيسية خلال اليوم، والحفاظ على ترطيب الجسم بشكل مستمر عبر شرب كميات كافية من الماء، إلى جانب تحسين النوم وتعديله بما يتماشى مع رمضان.