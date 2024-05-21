"جرائم قتل وسلخ جلد".. احذر من "الكوابيس" قد تنذرك بأمراض خطيرة!

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة ميلاني سلون، من قسم الصحة العامة والرعاية الأولية بجامعة كامبريدج: "من المهم أن يتحدث الأطباء مع مرضاهم حول هذه الأنواع من الأعراض، وأن يقضوا وقتًا في تدوين تطور الأعراض الفردية لكل مريض، وغالبًا ما يعرف المرضى الأعراض التي تعدّ علامة سيئة على أن مرضهم على وشك أن يتفاقم، ولكن يمكن أن يتردّد كل من المرضى والأطباء في مناقشة الأعراض المتعلقة بالصحة العقلية والعصبية، خاصة إذا لم يدركوا أن هذه يمكن أن تكون جزءًا من أمراض المناعة الذاتية".