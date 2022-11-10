"سعود الطبية": هذا هو الفرق بين الطعام الطبيعي والعضوي

وأشارت أخصائي التغذية "أسماء الرميزان" إلى الأطعمة العضوية وكيفية إنتاجها من خلال الممارسات الزراعية التي تستخدم المواد الطبيعية فقط، وتتجنب المواد الكيميائية الصناعية والهرمونات والمضادات الحيوية والمواد المعدلة وراثيًّا، وتشمل هذه المنتجات: الفواكه والخضروات والحبوب ومنتجات الألبان، مثل: الحليب والجبن واللحوم؛ مبينة أن الأطعمة العضوية تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3، وقد يقلل استهلاك الطعام العضوي من التعرض للمواد الكيميائية الصناعية والهرمونات المضافة والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.