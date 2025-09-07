المشي بعد الأكل.. خطوات بسيطة تُحدث فرقاً كبيراً في صحتك

يُعد المشي بعد تناول الطعام عادة بسيطة تُحدث تأثيراً كبيراً على الصحة الجسدية والنفسية، وفقاً لخبراء في الصحة العامة. وتُشير العديد من الدراسات إلى أن المشي لبضع دقائق بعد الوجبات يُساعد في تنظيم سكر الدم، ويُقلل من عوامل الخطر القلبية الأيضية، بغض النظر عن وزن الشخص أو مستواه البدني.
ووفقاً لتقرير على موقع "إيفري داي هيلث"، يُوصي الخبراء بالبدء بالمشي خلال نصف ساعة من تناول الطعام. وتقول الدكتورة شيري كولبيرج من جامعة أولد دومينيون: "إذا كنت تشعر بالراحة في المشي مباشرة بعد الأكل، فهذا وقت مناسب". حتى المشي البطيء لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق يُظهر تحسناً ملحوظاً، بينما يُوصى بالمشي 15 دقيقة بعد كل وجبة لفوائد قلبية أكبر.
وكشف التقرير عن خمس فوائد صحية للجسم والعقل تحدث بممارسة المشي بعد تناول الطعام، وهي: أن المشي يُحسن مستويات السكر في الدم، خصوصاً لدى مرضى السكري من النوع الثاني. وثانياً، يدعم المشي صحة القلب عبر خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، حتى لدى من يعانون من السمنة.
ثالثاً، يُساعد المشي على إنقاص الوزن، إذ وجدت أبحاث أن المشي مرتين يومياً لمدة 25 دقيقة أفضل من جلسة واحدة طويلة.
رابعاً، يُحسن جودة النوم، حيث يُقلل من الاستيقاظ الليلي ويسرع الدخول في النوم.
أما الفائدة الخامسة، فهي تحسين المزاج والصحة النفسية، بحسب الدكتورة جيل كانالي التي تقول: "يمكن أن يُساعد المشي على إفراز هرمونات تُقلل الاكتئاب وتحسن المزاج". وتشير الدراسات إلى أن المشي 20 دقيقة خمس مرات أسبوعياً يُقلل خطر الاكتئاب بنسبة 16%.
تختتم البروفيسورة لوريتا ديبييترو بالقول: "يجب تكرار ذلك بانتظام لضمان استمرار الفوائد. العادة البسيطة تُصبح قوة حقيقية للصحة عند تكرارها يومياً".