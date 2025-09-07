المشي بعد الأكل.. خطوات بسيطة تُحدث فرقاً كبيراً في صحتك

يُعد المشي بعد تناول الطعام عادة بسيطة تُحدث تأثيراً كبيراً على الصحة الجسدية والنفسية، وفقاً لخبراء في الصحة العامة. وتُشير العديد من الدراسات إلى أن المشي لبضع دقائق بعد الوجبات يُساعد في تنظيم سكر الدم، ويُقلل من عوامل الخطر القلبية الأيضية، بغض النظر عن وزن الشخص أو مستواه البدني.