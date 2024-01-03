7 اكتشافات طبية أعادت الأمل لكثير من المرضى خلال 2023

حقق العلماء حول العالم العديد من الاكتشافات الطبية المثيرة للاهتمام والرائدة هذا العام، وبعضها ملحوظ بشكل خاص لتأثيرها المحتمل على الصحة والطب.
وفيما يلي مجموعة من الإنجازات الطبية الهامة لعام 2023 وفقما نقلت روسيا اليوم.
1. أول علاج جيني قائم على تقنية "كريسبر" في العالم
تمت الموافقة على أول علاج جيني قائم على تقنية "كريسبر"، من قبل الهيئات التنظيمية للأدوية في المملكة المتحدة.
ويتخصص في معالجة مرض الخلايا المنجلية وbeta thalassemia، وهي اضطرابات وراثية تؤثر على خلايا الدم الحمراء.
ويعمل العلاج الجيني المعتمد حديثا، والمسمى CASGEVY، على تصحيح جينات الهيموجلوبين المعيبة في الخلايا الجذعية لنخاع العظم لدى المريض، حتى تتمكن من إنتاج الهيموجلوبين الفعال.
2. الموافقة على أول دواء يبطئ مرض ألزهايمر
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء لمرض ألزهايمر يستهدف أحد الأسباب الكامنة وراء المرض.
3. إنتاج صغار فئران سليمة من ذكرين فقط
قدم باحثون من اليابان أدلة في مؤتمر علمي على أنه من الممكن إنتاج فئران سليمة وخصبة دون بويضة من فأرة أنثى.
أولا، تم تصنيع البويضات من الخلايا الجذعية المشتقة من خلايا جلد فأر ذكر. مع تخصيب هذه البويضات بحيوانات منوية لذكر آخر ثم نقل البويضة المخصبة إلى فأرة أنثى حيث نمت ونضجت.
4. رسم جميع الروابط في دماغ حشرة
أنتج العلماء أول مخطط كامل لروابط دماغ حشرة. وقد لا يبدو هذا مثيرا للإعجاب، لكن الدماغ، حتى دماغ ذبابة الفاكهة، يحتوي على شبكات واسعة من الخلايا العصبية المترابطة التي تسمى الشبكة العصبية.
وعلى الرغم من أن دماغ ذبابة الفاكهة أبسط بكثير من دماغ الإنسان، إلا أن التقنيات التي تم تطويرها ستساعد في رسم تفاصيل أدمغة أكثر تعقيدا في المستقبل.
ويمكن أن يساعد فهم أوجه التشابه والتعقيدات بين الشبكة العصبية لدماغ الذبابة، في فك رموز كيفية عمل الدماغ البشري وكيفية تطور الأمراض العصبية.
5. كشف سر ظهور الشعر الرمادي
أظهر العلماء أنه عندما تتعطل الخلايا المنتجة للصباغ، والتي تسمى الخلايا الصباغية، في حالة غير ناضجة، فإنها تفشل في تطوير لون شعر أشقر أو بني أو أسود.
6. اكتشاف قدرة البكتيريا على نشر الخلايا السرطانية بقوة أكبر
وجد العلماء أن بعض البكتيريا التي توجد بشكل متكرر في العديد من أورام الجهاز الهضمي، تساعد الخلايا السرطانية بشكل مباشر على تجنب الاستجابة المناعية للجسم.
ويشير هذا البحث إلى أن بعض الأدوية المضادة للسرطان فعالة، لأنها تقتل أيضا البكتيريا التي تعيش في الورم. ويؤدي فهم كيفية تأثير البيئة الدقيقة للورم على بقائه وتطوره، إلى فتح أبواب جديدة لعلاج السرطان.
7. الذكاء الاصطناعي يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس
يمكن لأداة جديدة للذكاء الاصطناعي (AI) التنبؤ بسرطان البنكرياس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قبل التشخيص الفعلي، من خلال تحديد أنماط محددة من الحالات التي حدثت في السجلات الصحية للمرضى.
ويعد سرطان البنكرياس نادرا، ولكنه ثالث أكبر سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان.
وتظهر الدراسة أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون دقيقة، مثل الاختبارات الجينية في التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البنكرياس.