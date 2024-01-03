7 اكتشافات طبية أعادت الأمل لكثير من المرضى خلال 2023

أنتج العلماء أول مخطط كامل لروابط دماغ حشرة. وقد لا يبدو هذا مثيرا للإعجاب، لكن الدماغ، حتى دماغ ذبابة الفاكهة، يحتوي على شبكات واسعة من الخلايا العصبية المترابطة التي تسمى الشبكة العصبية.