هل يؤثر "قمر الدين" في السكري والكوليسترول؟ "الغذاء والدواء" تجيب

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن مشروب قمر الدين يتم تحضيره بكميات عالية من السكر؛ ما يؤثر في مستوى السكر في الدم لمرضى السكري، مشيرة إلى أنه "لم يثبت علمياً أن له تأثيراً على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".
وتابعت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"، عارضة لما يقوله بعضهم من أن "مشروب قمر الدين يمكن أن يتـسـبّب فـي حـدوث اضطرابات لمرضى السكري، كمـا أنـه يزيـد مـن نسبة الكوليسترول بالدم".
وعن الوضع الصحيح، أوضحت: "عـادة يتـم تحضيـر مشـروب قمـر الديـن بكميات عالية من السكر؛ ما قد يؤثر في مستوى السكر فـي الـدم لـدى مرضى السكري، ولـم يثبت علمياً أن استهلاك هذه المشروب له تأثير على نسبة الكوليسترول في الدم".
ونصحت "الغذاء والدواء"، بالتقليل من تناول هذه المشروبات، مشيرة إلى أنه يمكن تحضيرها منزلياً بطريقة صحية أكثر باستخدام المشمش الطازج بسكر أقـل.