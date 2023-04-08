هل يؤثر "قمر الدين" في السكري والكوليسترول؟ "الغذاء والدواء" تجيب

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن مشروب قمر الدين يتم تحضيره بكميات عالية من السكر؛ ما يؤثر في مستوى السكر في الدم لمرضى السكري، مشيرة إلى أنه "لم يثبت علمياً أن له تأثيراً على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".