حياتنا
أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وتُعَزز صحته خلال الشتاء.. يؤطرها "صحي المدينة"
التجمع نصَح باستشارة الطبيب قبل إضافة أي من المكملات الغذائية للوجبات
دعا تجمع المدينة المنورة الصحي، إلى ضرورة تعزيز صحة الجسم بأهم الفيتامينات التي يحتاجها لمواجهة برودة فصل الشتاء.
وأوضح التجمع أن "الزنك" مهم جدًّا لصحة الجسم ويتواجد في اللحوم الحمراء والدواجن والفول؛ فيما يتواجد فيتامين "D" في السلمون والكبد وصفار البيض، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض للشمس من العاشرة صباحًا للثانية عشرة ظهرًا.
وتابع التجمع في إنفوجراف توعوي أن فيتامين "C" ضروري للجسم ويتواجد بالحمضيات والتوت والبروكلي والفلفل البارد.
وأكمل: يتوافر فيتامين "A" في الأسماك الزيتية ومنتجات الألبان المدعمة والورقيات الخضراء، وفيتامين "هـ" في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيض.
ونصح التجمع باستشارة الطبيب قبل إضافة أي من المكملات الغذائية إلى نظامك.