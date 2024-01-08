أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وتُعَزز صحته خلال الشتاء.. يؤطرها "صحي المدينة"

وأوضح التجمع أن "الزنك" مهم جدًّا لصحة الجسم ويتواجد في اللحوم الحمراء والدواجن والفول؛ فيما يتواجد فيتامين "D" في السلمون والكبد وصفار البيض، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض للشمس من العاشرة صباحًا للثانية عشرة ظهرًا.