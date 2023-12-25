الأقدام المبللة وأمراض القلب.. طبيبة روسية تكشف "علاقة غريبة"!

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تقول الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية في حديث لموقع "Gazeta.Ru" الروسي: "بالطبع، الأقدام المبللة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في القلب؛ لأن السبب الرئيسي للمرض هو عدوى فيروسية أو بكتيرية؛ ولكن عند انخفاض حرارة الجسم، قد يؤدي ذلك إلى إضعاف منظومة المناعة؛ مما يسمح بدخول مسببات المرض إلى الجسم، ونتيجة لذلك يمكن أن يتطور التهاب الشغاف المعدي. هذه أمراض التهابية في الشغاف (البطانة الداخلية للقلب) مع ترسب الكائنات الحية الدقيقة على صمامات القلب".