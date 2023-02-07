غيبوبة وضغط وقصور بالكلى.. إنقاذ حياة طفل من "حموضة الدم" في جدة

نجح فريق طبي في قسم العناية المركزة للأطفال في مستشفى شرق جدة، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بعد نقله إلى قسم العناية المركزة؛ بسبب ارتفاع شديد في حموضة الدم، وتدهور في مستوى الوعي، وقصور حاد في وظائف الكلى، مع انخفاض الضغط، إضافة إلى معاناته من غيبوبة السكر.