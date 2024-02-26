يعزّز المناعة والشعر وتجده بهذه الأطعمة.. "فوائد الزنك" تبلورها "الصحة"

وعن الزنك وعلاقته بتساقط الشعر، أوضحت "الصحة" أن نقص الزنك يمكن أن يسبّب تساقط الشعر؛ حيث يلعب دوراً مهما في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها، كما أنه يساعد على الحفاظ على عمل الغدد الدهنية حول البصيلات بشكل صحيح، وعند تناول الزنك لتصحيح النقص قد يساعد على توقف تساقط الشعر.