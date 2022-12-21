"السر" في هذا الغذاء.. دراسة: حل بسيط يقضي على رائحة الفم الكريهة

وينقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن دراسة نُشرت نتائجها في مجلة طبية، أن تناول الزبادي والأغذية المخمرة، يخفف وقد يقضي على رائحة الفم الكريهة، بسبب بكتيريا "البروبيوتيك" الموجودة فيها.