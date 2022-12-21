"السر" في هذا الغذاء.. دراسة: حل بسيط يقضي على رائحة الفم الكريهة

توصل باحثون صينيون لحل بسيط يقضي على رائحة الفم الكريهة، يتمثل في نوع من الأطعمة يمكن الحصول عليه بسهولة.
وتُسبب مركبات الكبريت المتطايرة في الفم والناتجة عن البكتيريا ومخلفات الطعام، إلى جانب إهمال العناية بالأسنان وتراكم الجير، رائحة الفم الكريهة.
وينقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن دراسة نُشرت نتائجها في مجلة طبية، أن تناول الزبادي والأغذية المخمرة، يخفف وقد يقضي على رائحة الفم الكريهة، بسبب بكتيريا "البروبيوتيك" الموجودة فيها.
BMJ Open
ويعتقد الباحثون أن بكتيريا "البروبيوتيك" قد تمنع تحلل الأحماض الأمينية والبروتينات؛ مما يحد من إنتاج المركبات الثانوية ذات الرائحة الكريهة.
بكتيريا "البروبيوتيك"
تحتوي على كائنات دقيقة حية، عادة ما تكون فصائل من البكتيريا تزيد مباشرة من عدد الميكروبات الصحية في المعدة.
ويمكن تناول "البروبيوتك" من خلال الطعام ومن خلال المكملات الغذائية.. أكثر الأطعمة التي تحتوي على "البروبيوتك" شيوعًا هو الزبادي. ويتم تصنيع الزبادي بتخمير اللبن بأنواع مختلفة من البكتيريا، والتي تترك في المنتج النهائي.
تحتوي مكملات "البروبيوتك" أيضًا على كائنات دقيقة حية، وقد تتضمن جرعة واحدة فصيلة محددة من الميكروب أو مزيجًا من الميكروبات؛ وفق ما ذكره موقع "مايو كلينك" الطبي.