"تجمع القصيم الصحي" يحذّر: مقاومة مضادات الميكروبات خطرٌ متزايد يهدد فعالية العلاج

وعدّد التجمع أربعة أسباب رئيسية تسهم في ارتفاع مقاومة مضادات الميكروبات، أبرزها: الاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات، وعدم الالتزام بالجرعة والمدة المحددة للعلاج، بالإضافة إلى وصف أدوية مضادة للعدوى لا تتطلبها الحالة، مثل حالات العدوى الفيروسية، وأيضًا ضعف الوعي المجتمعي بمخاطر هذه المقاومة.