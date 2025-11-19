"تجمع القصيم الصحي" يحذّر: مقاومة مضادات الميكروبات خطرٌ متزايد يهدد فعالية العلاج

حذّر تجمع القصيم الصحي من تزايد خطر مقاومة مضادات الميكروبات، مؤكدًا أن الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية يشكل تهديدًا مباشرًا لفعالية العلاج ويزيد من صعوبة التصدي للأمراض المعدية.
وأوضح التجمع أن مقاومة المضادات تعني قدرة الميكروبات على التكيّف بحيث لا تعود الأدوية المخصصة لعلاجها فعالة، مما يرفع من معدلات الخطورة والمضاعفات لدى المرضى.
وعدّد التجمع أربعة أسباب رئيسية تسهم في ارتفاع مقاومة مضادات الميكروبات، أبرزها: الاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات، وعدم الالتزام بالجرعة والمدة المحددة للعلاج، بالإضافة إلى وصف أدوية مضادة للعدوى لا تتطلبها الحالة، مثل حالات العدوى الفيروسية، وأيضًا ضعف الوعي المجتمعي بمخاطر هذه المقاومة.
وشدد "تجمع القصيم الصحي" على أهمية الالتزام بالوصفة الطبية والرجوع إلى المختصين قبل استخدام أي مضاد حيوي، مؤكدًا أن الالتزام بالتوجيهات الطبية هو خط الدفاع الأول للحد من مقاومة المضادات.