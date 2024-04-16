أطعمة ذات "سمعة سيئة".. خبراء يفنّدون الإشاعات عنها

وقالت الأستاذة المساعدة في التغذية بجامعة "رود آيلاند"، مايا فاديفيلو: إن البيض قد تم تصويره بشكل خاطئ لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي، والذي اعتقد خبراء الصحة في السابق أنه يمكن أن يساهم في الإصابة بأمراض القلب؛ لكن العلم الحديث دحض هذه الفكرة؛ وفقًا لـ"فاديفيلو"، التي أوضحت أن الكوليسترول الغذائي والكوليسترول في الدم يؤثران على صحة القلب بشكل مختلف.