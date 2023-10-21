"الصحي السعودي" يحدد الفوارق بين الأطفال والبالغين المصابين باضطراب ‫"فرط الحركة"

نشر المجلس الصحي السعودي، عدة فروق تُمَيز بين الأطفال والبالغين ممن يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
وأوضح المجلس أنه في الأطفال يكون المصاب غير منتظم في مكانه، ويجاوب على الأسئلة بشكل غير مباشر، وكثيرًا ما يسرح بأفكاره، ويتململ من كثرة التواجد في مكان واحد، أيضًا كثيرًا ما يفقد الأشياء، ويعاني من تشتت الانتباه في حال تواجد أي عارض.
وتابع، في تغريدة على حسابه في "إكس": كما يعاني أطفال "فرط الحركة" من صعوبة في انتظار الأدوار، وارتكاب الأخطاء بسيطة، أيضًا التحدث كثيرًا دون الشعور بذلك.
في حين يكون البالغ المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه؛ لديه منزل غير مرتب، ويقاطع الآخرين خلال الحديث، ثم يفقد الأغراض المهمة وينسى أين تم وضعها، ولديه عدم القدرة على التركيز، ويماطل في تنفيذ المهام الموكلة له، ويشعر بالصراع لإنجاز المهام في الوقت المحدد.