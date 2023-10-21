"الصحي السعودي" يحدد الفوارق بين الأطفال والبالغين المصابين باضطراب ‫"فرط الحركة"

وأوضح المجلس أنه في الأطفال يكون المصاب غير منتظم في مكانه، ويجاوب على الأسئلة بشكل غير مباشر، وكثيرًا ما يسرح بأفكاره، ويتململ من كثرة التواجد في مكان واحد، أيضًا كثيرًا ما يفقد الأشياء، ويعاني من تشتت الانتباه في حال تواجد أي عارض.