المراهقة تمتد حتى سن 32 عامًا.. دراسة: الدماغ يعيد تشكيل نفسه خلال أربع مراحل عمرية

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن مرحلة المراهقة قد تمتد حتى سن 32 عامًا، خلافًا لما كان شائعًا بأنها تنتهي في أواخر العشرينيات، حيث يمر الدماغ البشري بأربع نقاط تحوّل رئيسية عند أعمار 9 و32 و66 و83 عامًا.