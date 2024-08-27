4 حالات تستدعي زيارة الطبيب.. أعراض وطرق الوقاية من الصدفية

وحثت سعود الطبية على ضرورة رؤية الطبيب في حال تسببت الصدفية في ألم وانعدام في الراحة وأثرت في أداء المهام اليومية، أو أثرت في مظهر الجلد، أو أدت إلى مشاكل في المفاصل مثل "ألم وانتفاخ"، وإذا لم تتحسن الأعراض على الرغم من استخدام الأدوية.