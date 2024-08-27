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4 حالات تستدعي زيارة الطبيب.. أعراض وطرق الوقاية من الصدفية
عبارة عن تهيج مزمن يصيب الجلد ويؤدي لوجود بقع حمراء بارزة
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن مرض الصدفية عبارة عن تهيج مزمن يصيب الجلد، حيث تتميز بوجود بقع حمراء بارزة وقشور فضية.
وأضافت بمناسبة الشهر العالمي للصدفية، أن أبرز الأعراض شيوعًا تتمثل في جفاف البشرة وتكوّن طبقة سميكة من الجلد.
وحثت سعود الطبية على ضرورة رؤية الطبيب في حال تسببت الصدفية في ألم وانعدام في الراحة وأثرت في أداء المهام اليومية، أو أثرت في مظهر الجلد، أو أدت إلى مشاكل في المفاصل مثل "ألم وانتفاخ"، وإذا لم تتحسن الأعراض على الرغم من استخدام الأدوية.