استشاري طوارئ: الغرق من الأسباب الشائعة لوفيات الأطفال

قال د. طارق الثبيتي، إن الغرق من الأسباب الشائعة لوفيات الأطفال.
وأوضح استشاري طوارئ الأطفال، خلال حديثه لقناة الإخبارية، الإجراءات التي يجب أن تتبع عند حدوثه.
وأضاف "الثبيتي": توجد وسائل تساهم في تقليل ومنع هذه الكارثة بينها: تصميم المسابح ووجود السباح والمدرب الماهر للإنقاذ وحواجز السلامة ووسائل النجاة والتي تعد من السياسات الموجودة والمعمول بها في كل مسبح.
وأوضح قائلاً: ينصح دائمًا بانتشال الغريق من المسبح ووضعه على أرض صلبة مستلقيًا عليها وإبعاد الخطر عنه من توصيلات الكهرباء والفيش وإغلاق مولد الكهرباء إذا كان موجودًا.
وكذا الانتباه عند تحريك الغريق إذا فيه إصابه خاصة بسبب الغوص، والتي قد تكون في الرأس أو العمود الفقري، مع تثبيته بشكل صحيح وعدم نقله لمنع حدوث إصابة ثانية.
ونزع ملابس الغريق وتغطيته لمنع درجة حرارة جسمه من الانخفاض، والتأكد من درجة وعيه واستجابته للمنقذ.
كما ينصح فورًا بطلب المساعدة من الهلال الأحمر في حال عدم الاستجابة للإسعافات الأولية.