استشاري طوارئ: الغرق من الأسباب الشائعة لوفيات الأطفال

وكذا الانتباه عند تحريك الغريق إذا فيه إصابه خاصة بسبب الغوص، والتي قد تكون في الرأس أو العمود الفقري، مع تثبيته بشكل صحيح وعدم نقله لمنع حدوث إصابة ثانية.