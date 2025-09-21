دراسة: جرعة أعلى من دواء سيماجلوتيد تُقدم خسارة كبيرة في الوزن لمرضى السمنة

لا تزال السلامة من الاعتبارات المهمة: فقد أثرت مشاكل المعدة الخفيفة إلى المتوسطة على ما يقرب من نصف من تناولوا جرعة سيماجلوتيد (7.2 ملغ أو 2.4 ملغ)، لكنها عادةً ما تتحسن بمرور الوقت. كانت الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك عسر الهضم (الأحاسيس غير المريحة)، أكثر شيوعًا عند تناول الجرعة الأعلى. واحتاج حوالي 20% ممن تناولوا جرعة 7.2 ملغ إلى تقليل جرعتهم بسبب الآثار الجانبية، وأفادت الدراسة عن حالة وفاة واحدة ربما مرتبطة بالعلاج.