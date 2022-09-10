بوابة الجلطة المشبّعة باللحوم والتدخين.. لا تدع الكوليسترول ينهي حياتك!

لماذا ارتفاع نسبة الكوليسترول أمر شائع

يسهم عديدٌ من العوامل في ارتفاع نسبة الكوليسترول، بما في ذلك التركيب الجيني والنظام الغذائي ومستوى النشاط، وأحد أسباب شيوع ارتفاع الكوليسترول في الدم هو وجود الدهون المتحوّلة والمشبّعة في عديدٍ من الأطعمة المصنّعة، مثل اللحوم الحمراء أو منتجات الألبان كاملة الدسم، ويزيد التدخين والكحول من مستويات الكوليسترول، ويكون من الصعب على البالغين فوق سن الأربعين خفض الكوليسترول.