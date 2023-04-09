هذه الأسباب كفيلة بجعلك تتجنب تناول صلصة الطماطم "الكاتشب"

وركزت على بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون فعالة في مكافحة الالتهابات الموسمية، مؤكدة أن براعم المونغ غنية بالمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين K والمنغنيز، وتساعد على تحسين دفاع الجسم ضد الأمراض، ويعتبر الثوم طعامًا آخر له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات بينما البابايا مفيدة أيضًا نظرًا لمحتواها العالي من الألياف وإنزيم يسمى غراء، وفي الوقت نفسه يحتوي الزبادي على "بكتيريا جيدة" ويساعد على تعزيز المناعة، كما تحتوى الفواكه الحمضية على فيتامين "ج" ومضادات الأكسدة؛ مما يجعلها فعالة في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الشائعة.