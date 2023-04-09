هذه الأسباب كفيلة بجعلك تتجنب تناول صلصة الطماطم "الكاتشب"

نادرًا ما نعتقد أن تناول الكاتشب يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتنا؛ خاصةً عندما نتناوله بكميات صغيرة؛ في حين أنه يتمتع بشعبية في جميع أنحاء العالم، وتعتبره أخصائية التغذية لوفنيت باترا الهندية من بين المواد الغذائية غير الصحية؛ وفقًا لما نشره موقع "ndtv".
وكشفت خبيرة التغذية، عن بعض الحقائق حول الكاتشب، والتي قد تدفعك للتخلي عنها في المرة القادمة التي تفتح فيها علبة بطاطس مقلية.. فوفقًا لها، فالكاتشب يحتوي على كميات عالية من السكر؛ حيث يمكن أن تحتوي ملعقة كبيرة من الكاتشب على 7٪ أو أكثر من احتياجاتك اليومية من السكر، وهذا هو سبب مذاقها الحلو.
وأكدت خبيرة التغذية الهندية، أن الكاتشب غني بالملح أيضًا، واتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كبيرة من الملح يرتبط بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ مشيرة إلى أن الكاتشب يميل أيضًا إلى أن يكون طعامًا حمضيًّا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل معدية معوية مختلفة، مشددة أنه نادرًا ما يحتوي كاتشب الطماطم على أي مغذيات مهمة.
وركزت على بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون فعالة في مكافحة الالتهابات الموسمية، مؤكدة أن براعم المونغ غنية بالمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين K والمنغنيز، وتساعد على تحسين دفاع الجسم ضد الأمراض، ويعتبر الثوم طعامًا آخر له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات بينما البابايا مفيدة أيضًا نظرًا لمحتواها العالي من الألياف وإنزيم يسمى غراء، وفي الوقت نفسه يحتوي الزبادي على "بكتيريا جيدة" ويساعد على تعزيز المناعة، كما تحتوى الفواكه الحمضية على فيتامين "ج" ومضادات الأكسدة؛ مما يجعلها فعالة في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الشائعة.