"الخضيري" يحذّر: الدونات واللقيمات ترفع خطر السكري بنسبة 400%

حذّر الباحث المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من تناول المعجنات المقلية والمغطاة بالسكر أو الشيرة، مثل "الدونات" و"اللقيمات"، واصفًا إياها بأنها من أخطر أنواع الحلويات التي تهدد صحة الإنسان بشكل مباشر.