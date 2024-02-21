"صحي القصيم": فحص ما قبل الزواج ضرورة لعائلة سليمة من الأمراض الوراثية والمنقولة

أكّد تجمُّع القصيم الصحي، أن فحص ما قبل الزواج هو خط الدفاع الأول للحصول على عائلة سليمة، بعيدة عن الأمراض الوراثية والمنقولة.
وأضاف التجمُّع أن الفحص الطبي ما قبل الزواج ضروري لعدة أسباب، أولها الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.
ولفت في إنفوجرافيك له، إلى أن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تتمثل في تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنُّب المشكلات الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعانيها أطفالها، إضافة إلى التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.