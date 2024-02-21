"صحي القصيم": فحص ما قبل الزواج ضرورة لعائلة سليمة من الأمراض الوراثية والمنقولة

ولفت في إنفوجرافيك له، إلى أن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تتمثل في تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنُّب المشكلات الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعانيها أطفالها، إضافة إلى التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.