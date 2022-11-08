متخصص: المشي أثناء النوم يصيب الأطفال بشكل أكبر و5 نقاط لعلاج المشكلة

وتابع: "قد يعود الطفل إلى سريره عندما يكون داخل البيت، أو ربما ينام في أي موقع آخر في المنزل، ولا يتذكر الطفل ما حدث له، وإذا استيقظ أثناء السير وهو نائم يكون مختلط الذهن، وإذا حاول أحد استيقاظه ربما يؤدي ذلك إلى هيجان عصبي، لذلك ينصح في حالة حدوث هذه المشكلة عند الطفل بعدم إيقاظه من النوم في تلك الفترة، وعند مشاهدة الطفل يمشي أثناء النوم يجب الإمساك بيده بلطف وإعادته إلى سريره لاستكمال النوم".