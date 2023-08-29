متلازمة المربع الناقص.. "سعود الطبية": كثرة الشكوى والمقارنة سبب الأعراض الاكتئابية

وأوضحت الأخصائية النفسية ندى العيسى؛ أن أسس السعادة تعتمد على قبول الحياة بنواقصها، فالشقاء هو البحث عن المثالية، ومن الضروري الوصول إلى الشعور بالرضا، وأن يحمد الفرد، الله -عزّ وجلّ- على المربعات الكثيرة الموجودة في حياته، كمربعات الصحة، والأصدقاء، والأهل، والأبناء؛ وبالتالي سيعيش حياة أفضل وأكثر سعادة.