5 أعراض مزعجة في الجهاز الهضمي تُسببها الاضطرابات النفسية.. تَعرف عليها

وقالت "كلير": "هذا ليس مفاجئًا لأنه عندما يتم تنشيط الجهاز العصبي في أوقات الإجهاد، تَقِل نِسَب تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، وقد ينتج عن ذلك عُسر في الهضم؛ مما قد يؤدي لحدوث التهاب يكون مصدرًا غذائيًّا لبكتيريا الأمعاء غير المرغوب فيها، والتي قد تُوَلّد المزيد من الغازات".