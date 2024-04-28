تنبيهات لمرضى الربو.. دليلك لـ"الوقاية من موجة الغبار"

وقدّمت "صحة حفر الباطن" تنبيهات لمرضى الربو، وفيها: "احمل معك دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، والْتزم بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب لك، وتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ".