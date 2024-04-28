تنبيهات لمرضى الربو.. دليلك لـ"الوقاية من موجة الغبار"

نصحت وزارة الصحة، باتباع طرق الوقاية من موجة الغبار، حرصًا على سلامة الجميع؛ مشيرة إلى مجموعة من التنبيهات لمرضى الربو.
ونشرت صحة حفر الباطن إنفوجرافيك توعويًّا للوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، بأن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة، وله أضرار عدة لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.
وأوضحت أن من طرق الوقاية من الغبار "الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام"، و"تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى"، و"الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار".
وقدّمت "صحة حفر الباطن" تنبيهات لمرضى الربو، وفيها: "احمل معك دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، والْتزم بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب لك، وتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ".