آمن وليس له آثار جانبية.. "الصحة" تدعو للمسارعة بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت "الصحة" أن الأعراض التي تظهر على المصاب في الإنفلونزا الموسمية تتمثل في رجفة وتعرق، ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وألم العضلات، صداع، التهاب الحلق، سعال مستمر وجفاف وسيلان الأنف، مشيرةً إلى أن هذا المرض يسبب عددًا من المضاعفات من أهمها: التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، والوفاة.