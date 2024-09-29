طبيب استشاري: فيتامين "B12" ليس له علاقة بعلاج اعتلالات السكري

حذّر استشاري أمراض السكري الدكتور عبد الرحمن بخاري، من تناول فيتامين "بي 12" دون وصف طبّي للحاجة، كما نفى علاقته بتحسين السكري أو حماية الأعصاب منه أو معالجة اعتلالاته.
وقال "بخاري": إنه لا يجب تناول هذا الفيتامين لجميع مرضى السكري، حتى الذين يستخدمون حبوب "ميتفورمين"، وإنما يصرف فقط إذا ظهرت الحاجة له استنادًا للتحاليل التي يجريها الطبيب للمريض فقط.
واستشهد استشاري أمراض السكري ببعض المراجعين الذي يتم كشف ارتفاع مستوى فيتامين "B12" لديهم بشكل كبير؛ بسبب استخدامهم هذا المكمل دون وجود داع طبي؛ ما قد يسبّب لهم تنميل الأطراف، وصداعًا، وغثيانًا، وإعياءً وضعفًا.