طبيب استشاري: فيتامين "B12" ليس له علاقة بعلاج اعتلالات السكري

واستشهد استشاري أمراض السكري ببعض المراجعين الذي يتم كشف ارتفاع مستوى فيتامين "B12" لديهم بشكل كبير؛ بسبب استخدامهم هذا المكمل دون وجود داع طبي؛ ما قد يسبّب لهم تنميل الأطراف، وصداعًا، وغثيانًا، وإعياءً وضعفًا.