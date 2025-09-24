من ارتجاع المريء إلى زيادة الوزن.. خبراء يحذرون: 5 مخاطر صحية يسببها تناول الطعام بسرعة

نصائح

ولتفادي هذه المضاعفات، ينصح الأطباء بإدخال عادات بسيطة: امضغ كل لقمة 20 إلى 30 مرة قبل بلعها، وضع الملعقة أو الشوكة جانبًا بين اللقمات، والابتعاد عن الشاشات أثناء الوجبات لتركيز الانتباه على الطعام. من خلال تبني هذه الإجراءات، يمكن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وضبط الوزن وتجنب مخاطر طويلة الأمد.