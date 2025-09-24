من ارتجاع المريء إلى زيادة الوزن.. خبراء يحذرون: 5 مخاطر صحية يسببها تناول الطعام بسرعة

حذر أطباء من أن تناول الطعام بسرعة أصبح نمطًا مألوفًا في الحياة العصرية، لكنه يخفي خمسة مخاطر صحية جسيمة.
ووفقًا لتقرير نشر على موقع " News18"، فإن تناول الطعام دون مضغ جيد قد يسبب مشاكل صحية خطيرة. وتشمل هذه المخاطر ما يلي:
-ارتجاع المريء: ابتلاع قطع كبيرة بسرعة يزيد من احتمال ارتجاع الحمض إلى المريء وحدوث الحرقة. ومع التكرار، قد يؤدي ذلك إلى التهاب المريء ومضاعفات هضمية مزمنة.
-خطر الاختناق: قد يعلق الطعام في الحلق عند بلعه بسرعة، ما يهدد باختناق يتطلب تدخّلًا طبيًا طارئًا.
-زيادة الوزن: يمنع الأكل السريع تلبية إشارات الشبع في الدماغ، مما يدفع إلى تناول سعرات حرارية أكثر تُخزن على شكل دهون ويؤدي إلى السمنة.
-اضطرابات التمثيل الغذائي: ربطت دراسات حديثة اعتياد الأكل السريع بمقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، وهو ما يرفع مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي.
-سوء امتصاص العناصر: عدم مضغ الطعام جيدًا يعني تجاوز بعض العناصر الغذائية دون امتصاصها مما يقلل فوائد الأنظمة الصحية.
نصائح
ولتفادي هذه المضاعفات، ينصح الأطباء بإدخال عادات بسيطة: امضغ كل لقمة 20 إلى 30 مرة قبل بلعها، وضع الملعقة أو الشوكة جانبًا بين اللقمات، والابتعاد عن الشاشات أثناء الوجبات لتركيز الانتباه على الطعام. من خلال تبني هذه الإجراءات، يمكن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وضبط الوزن وتجنب مخاطر طويلة الأمد.
وقال الدكتور أحمد العلي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي: "باتت سرعة تناول الطعام أهم العوامل المؤثرة على جودة الهضم وصحة القلب والتمثيل الغذائي". وأضاف أن تبني أسلوب الأكل الواعي يساهم في تعزيز الشعور بالشبع وتحسين الامتصاص الغذائي.