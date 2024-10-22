من هشاشة العظام إلى أمراض الكبد.. خبراء: عواقب صحية عديدة لتناول المشروبات الغازية يوميًّا

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تحتوي كوكاكولا والعديد من المشروبات الغازية الأخرى على حمض الفوسفوريك، الذي يُستخدم لزيادة حموضة المنتجات الغذائية ومنع نمو البكتيريا. ويأتي حمض الفوسفوريك من الفوسفور، وهو معدن طبيعي موجود في الجسم مسؤول عن نمو الأنسجة والخلايا وإصلاحها. وبينما يحتاج الجسم للفوسفور، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يستنزف الكالسيوم؛ مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.