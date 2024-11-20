الاستخدام الخاطئ أو الإفراط في تناولها.. مخاطر وتأثيرات مقاومة المضادات الحيوية بإيضاح "صحي القصيم"

أوضح تجمُّع القصيم الصحي، أن مقاومة المضادات الحيوية تحدث بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، مثل عدم الالتزام بالجرعات أو الإفراط في تناولها؛ ما يؤدي إلى ضعف فعاليتها، وصعوبة علاج العدوى.
وأضاف "صحي القصيم"، أن المضادات الحيوية هي أدوية تُستعمَل للوقاية من عدوى الالتهابات البكتيرية وعلاجها.
وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تُغيّر البكتيريا نفسها وتُطوّر سلالات وأنواعاً جديدة لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية الموجودة؛ ما يؤدي إلى "ضعف فعالية الأدوية، والإصابة بالأمراض الخطيرة والوفاة، وصعوبة علاج حالات العدوى، وزيادة خطر انتشار الأمراض".
وأكّد التجمُّع أن إساءة استخدام المضادات الحيوية تنتج عن "الإفراط في تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، وتناول جرعة أو دواء غير صحيح، وعدم الالتزام بجرعة الدواء طبقاً للوصفة الطبية، أو مشاركة المضاد الحيوي مع الآخرين".