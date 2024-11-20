الاستخدام الخاطئ أو الإفراط في تناولها.. مخاطر وتأثيرات مقاومة المضادات الحيوية بإيضاح "صحي القصيم"

وأكّد التجمُّع أن إساءة استخدام المضادات الحيوية تنتج عن "الإفراط في تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، وتناول جرعة أو دواء غير صحيح، وعدم الالتزام بجرعة الدواء طبقاً للوصفة الطبية، أو مشاركة المضاد الحيوي مع الآخرين".