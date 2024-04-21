"عش بصحة": إجراء غير طبي يتم على يد غير المتخصصين لعلاج "ألم الأبهر".. تعرَّف عليه

وتفصيلاً، أوضح حساب "عش بصحة" في إنفوجراف نشره على منصة "إكس" أن "ألم الأبهر" مصطلح عامي، ويُعرف طبيًّا باسم "متلازمة الألم الليفي العضلي"، وهو ألم مزمن، يصيب بعض العضلات بالجسم، وغالبًا ما تكون في الرقبة أو الظهر عند لوح الكتف.