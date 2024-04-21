"عش بصحة": إجراء غير طبي يتم على يد غير المتخصصين لعلاج "ألم الأبهر".. تعرَّف عليه

قالت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" إن هناك إجراء غير طبي، يجري على يد بعض غير المتخصصين بهدف علاج ما يسمى "ألم الأبهر".
وتفصيلاً، أوضح حساب "عش بصحة" في إنفوجراف نشره على منصة "إكس" أن "ألم الأبهر" مصطلح عامي، ويُعرف طبيًّا باسم "متلازمة الألم الليفي العضلي"، وهو ألم مزمن، يصيب بعض العضلات بالجسم، وغالبًا ما تكون في الرقبة أو الظهر عند لوح الكتف.
وأوضح أن ذلك يحدث عند إجهاد العضلة بالحركة المتكررة، أو الوضعيات الخاطئة، مثل: الإصابات الرياضية، أو الجلوس بوضعية خاطئة، وتحريك أشياء ثقيلة بوضعيات غير صحيحة.
وقال الحساب إن هناك مخاطر ناتجة من "طق الأبهر"، مثل حدوث انزلاق في الغضاريف بين الفقرات، وكسر بالعظام، مثل: عظام الصدر، وتمزق في العضلات أو الأربطة.