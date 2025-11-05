تحذير .. القهوة سريعة الذوبان قد تضر بالبصر وتزيد خطر الإصابة بالضمور البقعي

وأجرى باحثون من جامعة هوبي تحليلًا لبيانات نصف مليون شخص في بريطانيا وفنلندا، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشربون من كوبين إلى أربعة أكواب يوميًا من القهوة الفورية ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بالمرض سبعة أضعاف إذا كانوا يحملون جينات وراثية معينة.