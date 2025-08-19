"زر البقعة الزرقاء".. دراسة تكشف آلية الدماغ في تقسيم أحداث اليوم إلى ذكريات منفصلة

ووفقًا لتقرير نشره موقع "ساي بوست" المتخصص في الدراسات النفسية، أُجريت التجربة على 36 متطوعًا شاهدوا صورًا محايدة أثناء الاستماع إلى نغمات صوتية في الأذن اليمنى أو اليسرى. وأظهرت النتائج أن نشاط "البقعة الزرقاء" يرتفع عند تغيّر النغمة أو الجهة، وهو ما يشير إلى نهاية ذكرى وبدء أخرى جديدة. كما لاحظ الباحثون ضعفًا في تذكر ترتيب المؤشرات خلال تلك اللحظات، ما يؤكد أن الدماغ يميل إلى تقسيم التجارب إلى أجزاء مستقلة.