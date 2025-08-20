استشارية أسرة وسكري: أوقفوا بيع المشروبات المحلّاة والوجبات غير الصحية في المقاصف المدرسية

وشددت على أهمية أن تحتوي وجبة الإفطار على بروتينات صحية بعيدًا عن العصائر والأطعمة المحلّاة لضمان نشاط الطفل طوال اليوم، مؤكدة أن الأطفال في المرحلة الابتدائية يحتاجون من 8 إلى 10 ساعات نوم يوميًا، إذ يعد النوم الجيد أساسًا لإفراز هرمون النمو بشكل كافٍ.