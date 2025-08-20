استشارية أسرة وسكري: أوقفوا بيع المشروبات المحلّاة والوجبات غير الصحية في المقاصف المدرسية

طالبت استشارية طب الأسرة والسكري، الدكتورة عُلا بابللي، وزارتي التعليم والصحة بتشديد الرقابة على المقاصف المدرسية، ومنع بيع المشروبات المحلّاة والشوكولاتة والبطاطس والشيبس، مؤكدة أن المقصف يجب أن يكون مكانًا للغذاء الصحي الحقيقي الذي يسهم في تنمية العادات الغذائية السليمة لدى الطلاب.
وأوضحت أن وزارة التعليم أصدرت أنظمة صارمة للمقاصف المدرسية، إلا أن ضعف المراقبة – خصوصًا في المدارس الأهلية – أدى إلى انتشار بيع الحلويات والعصائر ذات المحتوى العالي من السكر بشكل لافت.
وأضافت أن الأبحاث أثبتت وجود نقص عام في فيتامين (د) لدى المجتمع، لذلك يُوصى بإعطائه بشكل وقائي ومنتظم لجميع الفئات العمرية دون الحاجة إلى تحليل مسبق، فيما يُعطى الحديد فقط عند ثبوت النقص.
وأكدت أنه لا يُنصح باستخدام المكملات المتعددة للأطفال بشكل روتيني إلا عند وجود مشكلات صحية أو ضعف امتصاص، بينما يظل فيتامين (د) الاستثناء الذي يُعطى باستمرار.
وبيّنت الدكتورة بابللي أن من أهم الفحوصات التي يجب على الأسر الحرص عليها قبل بداية العام الدراسي: فحص النظر والسمع، صورة الدم الكاملة (CBC)، مخزون الحديد، فيتامين (د)، السكري، وفحص الأسنان، مع التأكد من استكمال التطعيمات.
ولفتت إلى أن أبرز الفروق في صحة الجيل الحالي مقارنة بالسابق تتمثل في زيادة الوزن وما يترتب عليه من آثار نفسية كالتنمّر ومشكلات الحركة، إضافة إلى تأثيرها على صحة القلب والكبد والتركيز الدراسي نتيجة الاعتماد على النشويات والسكريات.
وشددت على أهمية أن تحتوي وجبة الإفطار على بروتينات صحية بعيدًا عن العصائر والأطعمة المحلّاة لضمان نشاط الطفل طوال اليوم، مؤكدة أن الأطفال في المرحلة الابتدائية يحتاجون من 8 إلى 10 ساعات نوم يوميًا، إذ يعد النوم الجيد أساسًا لإفراز هرمون النمو بشكل كافٍ.