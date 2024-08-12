"الخضيري" يحذر من منتجات يُروّج لها بمزاعم طبية مخالفة لما رُخّصت له

أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء تمنع دخول وبيع أي منتج أو مواد تكميلية بمزاعم طبية كاذبة، ولكن قد يدخل الجهاز أو المادة بترخيص عادي، وهو أنه مكمل غذائي عام أو بصفته ملطفًا للجو أو محسنًا للبيئة أو أي اسم آخر.