"الخضيري" يحذر من منتجات يُروّج لها بمزاعم طبية مخالفة لما رُخّصت له

أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء تمنع دخول وبيع أي منتج أو مواد تكميلية بمزاعم طبية كاذبة، ولكن قد يدخل الجهاز أو المادة بترخيص عادي، وهو أنه مكمل غذائي عام أو بصفته ملطفًا للجو أو محسنًا للبيئة أو أي اسم آخر.
وقال "الخضيري"، من خلال حسابه على منصة "إكس": لكنهم قد يبيعون الجهاز أو المنتج بمزاعم طبية مخالفة لما تم الترخيص له.
وأضاف: قد يعرض في إعلانه ودعايته ترخيص جهات رسمية، لكن الحقيقة أن ذلك الترخيص لفتح دكان فقط أو لبيع مادة غذائية كمكمل غذائي، لكن ليس على أنه مادة علاجية كما يزعمون ببعض الإعلانات.