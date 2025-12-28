الخضيري: السكر الخفي خطر صامت في الأطعمة المصنّعة والتقليل التدريجي يعيد للسان توازنه الصحي

حذّر حذّر الباحث المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من التأثيرات الصحية للسكر حتى في حال عدم شعور الإنسان بأعراض مباشرة، مؤكدًا أن من أخطر أنواعه ما يُعرف بـ«السكر الخفي» الموجود في كثير من الأطعمة المصنّعة، والذي يُستخدم لإخفاء عيوب وروائح ناتجة عن عمليات التصنيع الكيميائي.
وأوضح الخضيري أن الاعتياد على السكر مسألة مكتسبة، ويمكن للجسم واللسان التكيّف مع تقليله بشكل تدريجي دون مشقة، مشيرًا إلى أن تقليل كمية السكر ربع ملعقة كل ثلاثة أيام يساعد حليمات التذوق على التأقلم بصورة طبيعية.
وأضاف أن هذه الطريقة تمكّن الشخص، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، من ترك السكر تمامًا في المشروبات، والاستمتاع بطعمها الحقيقي، لافتًا إلى أن شرب الشاي دون سكر يمنح متعة مختلفة ويكشف النكهة الأصلية بعيدًا عن طغيان المذاق الحلو.
وأكد باحث المسرطنات أن الوعي بمصادر السكر الخفي، والتدرّج في التقليل منه، يُعدّ خطوة مهمة نحو نمط حياة صحي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكريات.