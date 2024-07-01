لأنها حاجة إنسانية.. للاستراحة القصيرة أثناء العمل تأثير كبير على الدماغ

وبحسب مختصين؛ فإن اليوغا والتأمل الذهني والجلوس ساكنًا لمدة 30 دقيقة يوميًّا، يُعد أمرًا رائعًا في إنجاز المهام، وفي تحسين الصحة الجسدية والنفسية؛ في حين يرى مختصون أن الاستلقاء على الأرض مهم للحصول على الراحة.