"سعود الطبية": 6 عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون

وتابعت في إنفوجرافيك لها أن العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة به تتمثل في: التقدُّم في العمر، وحالات التهاب الأمعاء لفترة طويلة، ووجود تاريخ عائلي (أو شخصي) لسرطان القولون والمستقيم أو الزوائد اللحمية، والأغذية قليلة الألياف كثيرة الدهون واللحم الأحمر أو اللحم المصنّع، وقلة الأنشطة الرياضية، ومرض السكري، والسمنة المفرطة.