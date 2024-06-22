أفضل وقت باليوم لممارسة التمارين الرياضية لخسارة الدهون.. دراسة تحسم الجدل

وتمّ تقسيم أوقات التمرين إلى: الصباح "من 6 صباحًا إلى 12 ظهرًا"، وبعد الظهر "من 12 ظهرًا إلى 6 مساء"، أو في المساء "من 6 مساء إلى 12 صباحًا".