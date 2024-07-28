9 نصائح.. "الدفاع المدني" تُشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال

ووجهت "الدفاع المدني" 9 نصائح للمحافظة على الأطفال، تضمنت: عدم تركهم في المسابح دون رقابة، وإبعاد الأدوات الحادة، وعدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتأمين الموقد وإبعاد اسطوانة الغاز، وإبعاد مواد التنظيف والمواد الكيميائية، وإبعاد الأجهزة الكهربائية.