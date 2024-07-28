9 نصائح.. "الدفاع المدني" تُشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال

شددت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر في المنازل.
ونشرت "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، تحت عنوان: الأطفال أمانة.. المحافظة على سلامتهم واجب.
ووجهت "الدفاع المدني" 9 نصائح للمحافظة على الأطفال، تضمنت: عدم تركهم في المسابح دون رقابة، وإبعاد الأدوات الحادة، وعدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتأمين الموقد وإبعاد اسطوانة الغاز، وإبعاد مواد التنظيف والمواد الكيميائية، وإبعاد الأجهزة الكهربائية.
كما تشمل النصائح: التأكد من عدم وجود الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، وتغطية مقابس الكهرباء.